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"В открытом доступе": как изменение климата в Беларуси послужило поводом для экспериментов
Чествуя аграриев на Гомельщине, Президент Беларуси неслучайно предложил использовать изменение климата под выращивание винограда, персиков и арбузов.
Ведь подобные разработки велись уже после войны и были даже промышленные масштабы выращивания. Но все свернули по указке на союзном уровне.
Ностальгический эпизод проекта - "В открытом доступе" (подробности в видео).
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