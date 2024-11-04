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"В открытом доступе": как в советское время чтили память защитников Брестской крепости

В 1969 году Постановлением Совета Министров БССР был утвержден Генеральный план возведения мемориального комплекса на территории Брестской крепости. С 1950-х годов уже было проведено несколько всесоюзных конкурсов по созданию памятников.

Но к этому времени среди руин уже действовал музей. Тогда он принадлежал Министерству обороны СССР.

Кадры из прошлого смотрите в проекте "В открытом доступе" (см. видео).

Брестская крепостьВ открытом доступе

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