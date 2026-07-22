В отцовский отпуск в Беларуси уходят около 10 % мужчин при рождении ребенка

Заместитель председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Дмитрий Шевцов был одним из инициаторов возникновения в Беларуси так называемого отцовского отпуска. Для чего нужна такая мера, он рассказал в программе "Экономическая среда".

По его словам, главная цель введения такой меры - сохранение сплоченности семьи. "Такая мера должна быть. Мы должны четко понимать, что дружная, сплоченная семья - это залог того, что будет рождаться второй и последующие дети, - отметил Дмитрий Шевцов. - Здесь главную роль мы не должны снимать с отца. Ведь смотрите, что происходит. Рождается первый ребенок, долгожданный, в любимой семье, где жили только молодая мама, молодой папа. И тут вдруг размывается любовь, внимание к папе. Он приходит с работы, а мама уставшая. Он не понимает, что происходит. Здесь возникают конфликты, разногласия".

Особенно важно, чтобы отец мог помочь в первые недели после родов, особенно при осложнениях или кесаревом сечении.

quote Здесь у отца есть возможность взять две недели для того, чтобы при рождении ребенка побыть с мамой, помочь ей. Особенно при рождении первого ребенка это очень важно. Потому что даже две недели достаточно для того, чтобы он понял, что ребенок - это человек, который требует внимания. Дмитрий Шевцов

По мнению Дмитрия Шевцова, отцовский отпуск помогает укрепить связь между отцом и ребенком. "И молодая мама понимает, что супруг поддерживает ее, и супруг больше "прикипает" к этому ребенку. И тогда объяснять, почему мама уставшая, не надо. Вот эти вещи очень важны", - сказал он.

"Родители берут этот отцовский отпуск. Более того, я разговаривал с некоторыми руководителями (работодателями - прим. ред.), которые делают этот отпуск оплачиваемым. Они сохраняют ему среднюю зарплату на эти две недели", - обозначил зампредседателя Постоянной комиссии.

В Беларуси правом на отцовский отпуск пользуется все больше мужчин. "На старте этой меры в 2020 году данным отпуском воспользовались 2 % отцов. Последнее наше наблюдение говорит о том, что уже 10 % наших мужчин используют это право, - подчеркнула заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Юлия Бердникова. - И меру можно использовать до исполнения ребенку 6 месяцев".

Таким образом, по оценке депутата, отцовский отпуск - это не просто дополнительная мера поддержки, а важный инструмент укрепления семьи, который помогает мужчинам глубже вовлечься в процесс воспитания ребенка с первых дней его жизни.