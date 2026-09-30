В Палате представителей обсудили механизмы защиты СМИ

Очередную блокировку YouTube культурных, развлекательных и общественно-политических каналов белорусских СМИ Министерство информации Беларуси расценивает как грубейшее проявление цензуры по национальным признакам и информационной сегрегации.

Напомним, в апреле YouTube без предупреждения и объяснений удалил каналы БелТА, ОНТ и СТВ. Две недели назад во время прямой трансляции ток-шоу, посвященного Дню народного единства, сигнал и вовсе был оборван.

Так, депутаты выступили с инициативой за круглым столом обсудить право на информацию в современном мире, поскольку белорусские граждане уже месяцами живут в условиях, когда доступ к правде о собственной стране пытаются отрезать извне.

Парламентарии, руководство Мининформа и ведущих государственных СМИ детально разобрали международный опыт и нормативную базу. Видеохостинг нарушает свои же правила. Как подчеркнули депутаты, избиратели приходят с конкретным вопросом: почему белорусские СМИ, доверие к которым, согласно соцопросу, выразило около 64 % белорусов, блокируются на международном уровне?

Александр Осенко, гендиректор ЗАО "Столичное телевидение":

"Ни я, ни сама телекомпания СТВ не подвержена никаким ограничениям ни со стороны Евросоюза, ни со стороны Соединенных Штатов Америки, ни Канады, ни кого бы то либо. Поэтому закрытие аккаунтов СТВ - это нарушение принципов демократии, двойные стандарты, мы об этом говорим всегда. Эта беспринципность, как говорится, в действии. Эту информацию мы донесли до наших парламентариев. Все банально просто. Враги не хотят видеть правду, не хотят, чтобы зрители за рубежом видели всю ту хорошую ситуацию, политическую составляющую, которую проводит наш Президент и которая реализуется в стране".

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Платформа не придерживается тех правил, которые сама устанавливает. Мы должны использовать все механизмы для того, чтобы информация приходила к нашим людям. Может быть, необходимо немножечко переформатировать сознание наших людей. Есть другие платформы, другие подходы. Мы должны подсказать нашим людям, где взять правдивую информацию, каким образом получить реальную картину и реальные факты".

Мининформ настоятельно рекомендует гражданам Беларуси в дальнейшем отдавать предпочтение иным, в первую очередь, национальным, видеоплатформам, не практикующим в своей работе подобные дискриминирующие подходы.