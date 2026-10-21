В Палате представителей рассмотрен проект республиканского бюджета на 2027 год Поддержка социальной сферы и национальной экономики остаются приоритетами.

Ожидается, что голосовать за главный финансовый документ парламентарии будут в конце октября. Республиканский бюджет сверстан с дефицитом. Это значит, что расходы превышают доходы. Однако это контролируемая разница, подчеркнули депутаты. К тому же дефицит бюджета в сравнении с нынешним годом сокращен практически вдвое. Существенно увеличены социальные расходы страны: траты на образование, медицину, соцполитику превысят темпы роста других расходов.

Василий Панасюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Бюджет имеет четкую социальную направленность. Практически с ростом 11-12 % на финансирование именно социальной сферы, обратив особое внимание на поддержку, на выплату заработной платы, на повышение уровня заработной платы работникам бюджетной сферы, в том числе низкооплачиваемым. То есть обращено точечное локальное внимание на повышение зарплаты как младшему медицинскому персоналу, так и в дошкольных учреждениях помощнику, непосредственно воспитателям детского сада. Существовала диспропорция, эту диспропорцию мы нивелируем. По социальной сфере хотелось бы отметить также сделанные акценты на поддержку многодетных семей, семей с детьми. Это выплата семейного капитала, это государственная поддержка строительства жилья".

Налоговая нагрузка в будущем году планируется на уровне чуть выше 23 % от ВВП. Это ниже, чем в уходящем году.

В целом Налоговый кодекс не принесет кардинальных новаций. Одна из самых заметных - смещение на месяц сроков подачи налоговых деклараций. Доплатить подоходный также предстоит на месяц позже.