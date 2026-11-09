В парке Горького Минска завершается модернизация планетария

Наблюдать за метеоритным дождем и мерцанием звезд: в Минском планетарии завершается модернизация всех зданий учреждения.

В главном космическом пространстве столицы уже обновили покрытие крыши купола, заменили оконные и дверные проемы.

Продолжаются работы и по внутренней отделке. В интерьер добавили элементы ночного неба в виде сферических светильников.

В обсерваторию планетария вернули главный атрибут для наблюдения - телескоп. Он смонтирован под новым куполом со створками и способен поворачиваться на 360 градусов.