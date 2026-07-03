В парке Победы в День Независимости организована "полоса сапера" для посетителей

Насыщенную и увлекательную программу для жителей и гостей Минска по традиции в День Независимости подготовили военные: выставку вооружения и ретротехники, конкурсы с подарками, и конечно, песни военных лет. А еще - зрелищные выступления кинологов.

Одну из локаций в парке Победы подготовил противоминный центр Вооруженных Сил Беларуси. "На данной локации представлены современные средства поиска и обнаружения взрывоопасных предметов, также инженерные боеприпасы и современные средства защиты сапера от поражающих факторов, - отметил замначальника противоминного центра Юрий Супраненок. - Здесь же проводится профориентационная работа, так как у нас комплектуется состав из военнослужащих контрактной службы. Кроме того, для гостей оборудована "полоса сапера".