В Партизанском районе столицы выбрали лучшую женщину-водителя года

На аэродроме Липки ко Дню города устроили настоящий драйв-квест. За титул королевы "Автоледи-2026" сразились 16 девушек-водителей разных профессий - от преподавателей до шоферов общественного транспорта. Участницам предстояло показать свои навыки в искусстве фигурного вождения и знании ПДД, а также проявить креативные способности в творческой визитке. Кроме того, леди украсили свои авто - главной темой в оформлении стал Год белорусской женщины.

"Организаторы устроили прекрасный праздник для девушек, которые могут показать свое мастерство и возможности. Это потрясающе! Ведь к девушкам на дорогах до сих пор относятся скептически, и очень хочется доказать, на что я способна и что я все могу", - поделилась участница конкурса "Автоледи Партизанского района - 2026" Ольга Хартанович.

Ольга Дроздович, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Партизанского района г. Минска:

"Наши конкурсантки подошли к этому творческому этапу невероятно креативно. Стоит отметить, что команды предприятий и организаций проявили потрясающую фантазию: некоторые выезжали на площадку буквально на печках, стилизованных под автомобили, а из багажников зрителям высыпали целые горы конфет!"

Для каждой мастерицы вождения были подготовлены специальные номинации и призы. А вот главный титул "королевы дорог" завоевала Антонина Синюц.