В Пекине открыт офис Китайского центра образования, науки и технологий БГУ

В Пекине официально открыт офис Китайского центра образования, науки и технологий БГУ. Площадка позволит более качественно налаживать межвузовское взаимодействие с китайскими партнерами и поддерживать академическую мобильность. Символично - открытие центра объединили с празднованием 105-летия с момента образования ведущего вуза страны. К важному для Белгосуниверситета событию присоединились представители более десятка вузов, научных и образовательных центров Китая.

Андрей Король, ректор БГУ:

"Центр, который создан буквально сейчас, призван являться своего рода координационным хабом в области организации академических обменов между студентами, между преподавателями, консолидировать научные исследования между нашими странами, что прежде всего способствует расширению представления о Белорусском государственном университете у наших китайских партнеров, а во-вторых, он направлен на решение и стратегических задач, например экспортного потенциала, который так или иначе в БГУ есть, достаточно серьезный".

Александр Червяков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае:

"Каждый год мы видим, что спрос на образование растет, в том числе и в Китайской Народной Республике. Это индикатор конкурентоспособности не только экономики, но и страны в целом. И то, что сегодня Белорусский государственный университет открывает офис Центра образования, науки и технологий в Пекине, показывает, что спрос на университетское образование, получение диплома БГУ со стороны китайских студентов очень высокий".

Китай - стратегический партнер БГУ. Отметим, 20 % всех действующих в университете международных соглашений - с коллегами из КНР. Также сегодня Белгосуниверситет находится в топ-25 надежных партнеров Министерства образования Китая.