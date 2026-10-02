В Первомайском районе Минска после капремонта открылся детский сад №253

Краткий пересказ от ИИ

Обеспечить шаговую доступность и максимальный комфорт для самых маленьких. В Беларуси продолжается планомерное расширение сети детских дошкольных учреждений. Государство берет на себя заботу о всестороннем развитии самых юных с первых лет жизни.

В Первомайском районе столицы после капитального ремонта открылся детский сад №253. Детское учреждение оснащено спортивными и музыкальными залами, кабинетом учителя-дефектолога. Детский сад сможет принимать более 150 воспитанников, а это 10 групп для детей от двух до шести лет.

"Долго ждали открытие детского сада, ходили, гуляли, наблюдали за стройкой. Безумно красивый детский сад. Нам сейчас три года, будем адаптироваться. Надеюсь, что все пройдет хорошо", - рассказала минчанка Маргарита Баландина.

Ирина Шуст, заведующая детским садом № 253 г. Минска: "Детский сад рассчитан на 166 мест: здесь две ясельные группы, три специальные группы для детей с тяжелыми нарушениями речи и пять групп для детей дошкольного возраста. Продолжается набор".

Детский сад сможет принимать более 150 воспитанников

Значительно обновилась и дошкольная инфраструктура. В группах появилось современное оборудование, заменили мебель, в кабинетах установили компьютеры, интерактивные доски - в помощь малышам современные технологии для изучения окружающего мира.

Андрей Стригельский, зампредседателя Мингорисполкома: "Безусловно, мы стараемся, чтобы для детей были созданы хорошие, современные условия. Это касается не только санитарно-технического состояния зданий, но и образовательной среды, в которой дети воспитываются и учатся. Капитальный ремонт предполагает, в том числе замену игрового оборудования, установку надворного оборудования, наполнение новой мебелью, игрушками, развивающими играми и дидактическими пособиями".

Обеспечить шаговую доступность и максимальный комфорт для молодых семей. Яркий пример такого подхода - строительство нового детского сада в микрорайоне "Минск-Мир". Дошкольное учреждение будет рассчитано на 12 групп для детей среднего и старшего возраста.