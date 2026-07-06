В Первомайском районе Минска возводят три современных 19-этажных дома

Перезагрузка городской инфраструктуры. В Первомайском районе Минска вместо долгостроя возводят современные многоэтажные дома.



Ранее планировали открыть торговый комплекс, но объект так и не достроили. Площадку очистили и подготовили для возведения жилой недвижимости. Три 19-этажных дома сдадут в следующем году. Это почти 400 квартир для нуждающихся.

Максим Соколов, первый заместитель главы администрации Первомайского района Минска

Максим Соколов, первый заместитель главы администрации Первомайского района Минска: "Если говорить про весь Первомайский район, то у нас потенциал по проектам детального планирования составляет около 500 тыс. кв. м. На сегодняшний день у нас три основные площадки. По улице Волгоградской уже ведется освоение - в частности, это бывшая площадка электромеханического завода "Агат". Вторая крупная площадка, где заказчиком определен УКС Заводского района, находится в районе улицы Уручской. И третья площадка - на более далекую перспективу, где предусмотрено строительство 100 тыс. кв. м, - это район улиц Платонова и Гикало".

В Первомайском районе активно развивается и социальная инфраструктура. Расширяют площади Минского городского онкологического центра, а также ведется модернизация 11-й детской поликлиники.