"В первую очередь мы показываем себя" - зампредседателя БелТПП о потенциале "ИННОПРОМ. Беларусь"

В Минске проходит Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Беларусь", которая уже второй год собирает под одной крышей ведущие предприятия и деловые круги из разных стран. О стратегическом значении форума для белорусской экономики, развитии делового туризма и роли Белорусской торгово-промышленной палаты рассказал заместитель председателя БелТПП Виталий Вабищевич.

Экономика прежде всего

По словам Виталия Вабищевича, главная задача выставки - это развитие промышленности и представление белорусских предприятий и бизнеса для всего мира. Ключевое слово здесь - экспорт.

"В первую очередь мы показываем себя", - подчеркнул заместитель председателя БелТПП. Он отметил, что выставка носит профессиональный характер: все участники проходят тщательную проверку, чтобы здесь действительно общались профессионалы, интересующиеся техникой и разработками.

Результаты 2025 года говорят сами за себя: было заключено более 80 соглашений и контрактов на сумму в несколько сотен миллионов долларов. "Поэтому экономика прежде всего", - резюмировал Виталий Вабищевич.

Минск - точка притяжения

Второй стратегический аспект - статус Минска как центра международного взаимодействия. На сегодняшний день зарегистрированы участники более чем из 45 стран, и регистрация продолжается.

Изначально заявлялось о 40 странах, но цифра уже превышена. "Целые делегации формируются, и важно, что это не просто обычные посетители, а достаточно высокий уровень - бизнес из разных стран, высокие чиновники, дипломаты", - отметил заместитель председателя БелТПП.

Помимо белорусской экспозиции, на выставке представлены стенды Азербайджана, Ирана, Казахстана, Киргизии, а также многих российских регионов. Евразийская экономическая комиссия также имеет отдельный стенд. В рамках мероприятия пройдет Евразийский межправительственный совет, а выставку посетят премьер-министры.

Отвечая на вопрос о взаимосвязи политики и промышленности, Виталий Вабищевич отметил: "Мы же говорим, что политики без экономики не бывают, поэтому эти вещи взаимосвязаны". По его словам, без межгосударственного взаимодействия обеспечить такой высокий уровень представительства было бы невозможно - это и имидж, и важный фактор развития.

Деловой туризм как точка роста

Третий аспект - развитие делового туризма. БелТПП является координатором конгрессно-выставочной деятельности в Беларуси. "Вы не представляете, какое серьезное вовлечение дополняющих сфер экономики привлечено в это мероприятие. Тысяча иностранцев. Наши гостиницы, рестораны, кафе - это деловой туризм - одна из целей проведения этих мероприятий", - рассказал гость.

Иностранные партнеры, приезжающие в Беларусь впервые в деловых целях, часто говорят о желании привезти сюда семью и детей - есть что посмотреть. Это также важная точка роста для делового туризма.

Четвертая цель, по словам Виталия Вабищевича, - чтобы граждане понимали, что Беларуси есть чем гордиться. Благодаря в том числе средствам массовой информации и уличной экспозиции с техникой, люди могут видеть, что страна действительно очень развита в сфере промышленности.

Как БелТПП помогает предприятиям

Белорусский павильон заполнен, и предприятия уже почувствовали уровень представительства. На выставку приехали более 25 глав регионов Российской Федерации - все с делегациями и бизнесом, а также премьер-министры. "Это реальные потенциальные покупатели нашей продукции", - подчеркнул заместитель председателя БелТПП.

Наиболее эффективная форма взаимодействия - выставочный стенд, где профессионал встречается с профессионалом и может воочию ознакомиться с техникой. Однако, по словам гостя, любая выставка - это игра в долгую: предприятия устанавливают контакты, кооперируются.

Даже пленарное заседание форума проходит под эгидой кооперации и взаимодополняемости. "Мы понимаем, что мы должны сотрудничать и кооперироваться для того, чтобы в том числе вместе выходить на третий рынок", - заключил Виталий Вабищевич.