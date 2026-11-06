В поликлиниках Беларуси продолжается плановая вакцинация от гриппа и коронавируса

Защита от сезонных заболеваний - это превентивные меры, которые помогут избежать осложнений. В поликлиниках продолжается плановая вакцинация от гриппа и коронавирусной инфекции.

Получить прививку может каждый: перед этим нужно обязательно пройти осмотр у терапевта. Если есть общие признаки простудного заболевания (слабость, повышенная температура), то прививку перенесут на другой день.

"Основное сезонное заболевание - грипп, против которого проводится вакцинация в данный момент. Эпидемия ожидается обычно в январе-феврале - в конце зимы. Чтобы привиться, достаточно просто прийти в поликлинику, обратиться в регистратуру, кабинет диспансеризации, стол справок, и вас направят куда нужно. Проведут осмотр и потом привьют, соответственно. Пациенты, которые не имеют противопоказаний, отправляются на вакцинацию, проводится вакцинация на дому. Иммунитет сохраняется до 12 месяцев", - рассказал врач общей практики 6-й центральной районной клинической поликлиники Ленинского района г. Минска Егор Цапин.

Уколы здоровья также в плановом режиме доступны в школах. Специалисты выезжают и на дом к пациентам с ограничениями в движении и пожилым людям, нужно лишь оставить заявку по телефону в своей поликлинике.