В Полоцке стартует семейный форум "Счастливая семья - сильное государство"

12 октября состоится разговор о важном: "Счастливая семья - сильное государство". Семейный форум в Полоцке соберет супружеские пары, парламентариев, руководство ведомств и духовенство. Обсудят роль традиционных ценностей в современном мире. Мероприятие пройдет под эгидой Совета Республики. Главной дискуссионной площадкой станет Софийский собор.

Семейный форум в этом году проходит впервые в международном формате.

Свое участие подтвердили зарубежные парламентарии, в первую очередь из стран СНГ. Будут и руководители профильных комитетов, и эксперты в области семейной и социальной политики.

На круглом столе обменяются лучшими национальными практиками поддержки институтов семьи, материнства и детства. Нам в этом плане есть чем поделиться.

В Беларуси успешно действует программа семейного капитала. Отдельное направление поддержки касается жилья: семьям с детьми, которые хотят улучшить свои жилищные условия, оказывается господдержка при строительстве в виде льготных кредитов и (или) одноразовых субсидий. Государство усилило поддержку семей, которым требуется помощь репродуктивных технологий. В настоящее время первая и вторая попытки ЭКО в Республике Беларусь по поручению главы государства бесплатны.

Наталия Павлюченко, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

"Мы будем говорить о том, что нас объединяет. Несмотря на то что у нас разные, может быть, религии, разное устройство государств, но в целом, конечно же, ценности одни: традиционная семья, сильные посылы о том, что семьи нужно сберегать, нужно, чтобы в семье рождалось как можно больше детей. Это основа любого государства".

Участники форума смогут воочию увидеть, как государственные ориентиры реализуются на местах - от корпоративных социальных пакетов для женщин на предприятиях Полоцкого района до поддержки инициатив молодых семей.

Семейный форум стартует 12 октября. 13 октября - в основной день - пройдет пленарное заседание "Разговор о важном: счастливая семья - сильное государство", глубокая и душевная диалоговая встреча с семьями, которые приедут со всех областей Беларуси. Пройдет это все в атмосфере духовного наследия Полоцкой земли.