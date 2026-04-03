В Польше сложилась неожиданная политическая ситуация - результаты соцопроса

Стало известно о неожиданной политической ситуации в Польше. Соцопросы обнаруживают, что польский избиратель разочаровывается в политических силах страны.

Практически все парламентские партии теряют народную поддержку. "Гражданская коалиция" и "ПИС" просели на полтора процента, а ультраправая "Конфедерация" лишилась двух процентов. Это очень серьезное падение. Если бы выборы прошли сегодня, возникла бы ситуация, когда создать в Сейме какую-либо коалицию просто невозможно.

До парламентских выборов еще больше года, но тенденция укрепляется. Если дело так пойдет и дальше, следующий Сейм будет расколот на воюющие лагеря, и сформировать правительство просто не получится.    

