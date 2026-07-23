В помощь контакт-центру 115.бел приходят интеллектуальные агенты-боты

Новейшие технологии - в помощь контакт-центру 115.бел. До конца года здесь планируют внедрить интеллектуальных агентов-ботов. Это позволит существенно сократить время на обработку запросов и подготовку ответа для специалистов. А жителям столицы пользоваться сервисом станет гораздо проще. Сейчас ведется доработка программного обеспечения-подключены заинтересованные службы и ведомства.

Максим Бардович, директор Центра информационных технологий Мингорисполкома:

"Это более мобильная версия возможности работы с заявками. Человеку, находясь на улице, не нужно звонить в контакт-центр, не нужно стоять в очереди. Мы выступили заказчиком по разработке данного продукта, проведен конкурс и выбрана компания, которая будет делать первый этап. Основной вопрос - это работа с базой данных, а также появятся интеллектуальные агенты. Работать уже с жителями будут не только операторы, но и само обеспечение".

Отметим, что за первые полгода контакт-центр 115.бел принял и направил городским службам более 850 тыс. обращений. На контроле остаются и необработанные заявки. Около 1,5 тыс. должны быть рассмотрены до 1 сентября.