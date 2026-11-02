"В понедельник дойдет до Лукашенко": что не так с подъездной дорогой к деревне Селище

Качество сельских дорог - тема нового выпуска проекта "В понедельник дойдет до Лукашенко". Рассмотрим видео обращение жителя Минской области. Он уверяет, что тракторы разбили подъездную дорогу к деревне Селище. На легковых авто в дождь ездить невозможно, людям пешком приходится ходить по несколько километров.

Что не так с дорогой и что на эти претензии скажет местное хозяйство? Смотрите 2 ноября сразу после "Панорамы" на "Беларусь 1" и 3 ноября на "Первом информационном" в 10:10 и 19:30.