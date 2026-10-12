"В понедельник дойдет до Лукашенко": что показала ревизия деревенского магазина в Суровнях

Когда вера и надежда на широкий ассортимент продуктов в сельском магазине иссякли, на помощь приходит Любовь. В Сети несколько месяцев назад завирусился ролик жительницы деревни Суровни: в объективе - пустые полки и холодильники в сельмаге и отсутствие продуктов первой необходимости.

Как решить непростую продуктовую задачу и была ли у жителей альтернатива? И причем здесь игра "в сломанный телефон"? Съемочная группа авторского проекта "В понедельник дойдет до Лукашенко" провела свою ревизию в Суровнях.

Детали смотрите 12 октября на "Беларусь 1" сразу после "Панорамы", а также 13 октября в 10:10 и 19:30 на "Первом информационном".