"В понедельник дойдет до Лукашенко": что выяснили журналисты о скандале с лошадьми в Мартиновичах

В Дзержинском районе в деревне Мартиновичи разгорелся скандал: жительница деревни Инна записала обращение к Президенту с просьбой спасти лошадей от нерадивых хозяев. Те оставили животных без воды, корма и сухого уголка.

Ситуация разделила во мнениях как жителей деревни, так и пользователей TikTok. Сотни тысяч просмотров и одна журналистская проверка от авторов проекта "В понедельник дойдет до Лукашенко".

Кто из соседей сделал ход конем? Был ли там личный интерес? И где лошади переживут зимовку? Ответы узнаете в новой серии 26 октября сразу после "Панорамы" на "Беларусь 1", и 27 октября в 10:10 и 19:30 на "Первом информационном".