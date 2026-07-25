"В понедельник дойдет до Лукашенко": скандал вокруг подъемника для человека с инвалидностью

Продолжаем ревизию интернет-пространства. В новом выпуске проекта "В понедельник дойдет до Лукашенко" рассмотрим обращение минчанки.



Женщина уверяет, что интересы целого подъезда не учли при проектировании и постройке подъемного механизма для человека с инвалидностью.

Интересы целого подъезда не учли при проектировании и постройке подъемного механизма

Видео набрало свыше 144 тыс. просмотров и вызвало серьезный резонанс. Журналисты выехали на место. Ответы на все вопросы в понедельник, 27 июля, после "Панорамы" на "Беларусь 1" и повтор на "Первом информационном" во вторник, 28 июля, в 10:10 и 19:30.