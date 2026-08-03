"В понедельник дойдет до Лукашенко": жильцы через год после заселения узнали, что квартира не их

Что написано пером, требует переселения. Общественный резонанс в социальных сетях: в Дятлово спустя год после заселения в арендное жилье в двери к жильцам неожиданно постучались и попросили поменяться квартирами. Техническая описка в административных документах вызвала пристальное внимание Генпрокуратуры и СМИ.

Переедут ли жильцы в новые квадратные метры? Кто оплатит издержки за повторный ремонт? И как решить квартирный вопрос?

Запускаем обратный отсчет в новой серии нашумевшего проекта "В понедельник дойдет до Лукашенко" сегодня сразу после "Панорамы". А также во вторник, 4 августа, в 10:10 и 19:30 на "Первом информационном".