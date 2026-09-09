В Поставах проходит акция "Беларусь адзіная" с участием молодежи и общественных деятелей

О сохранении исторической памяти, народном единстве и ответственности за будущее страны говорят в эти минуты в Витебской области. Поставы принимают акцию "Беларусь адзіная".

Главная цель - не просто вспомнить уроки прошлого, а в единстве определить вектор развития независимого государства.

"Для меня это уникальная возможность напомнить нам всем: все, что мы сегодня имеем, - это результат труда наших предков, родителей. Мы должны это сохранять и приумножать достижения нашей страны. Наш Президент всегда точно подчеркивает, что наше самое главное достижение - это то, что мы сохранили суверенную и мирную страну. И сегодня с молодежью будет разговор на равных", - отметила вторая вице-мисс конкурса "Мисс Беларусь - 2025" Татьяна Марчук.

"Самое главное в этой акции - обменяться своими чувствами и мнениями по поводу такого важного события. Помимо истории, которая сегодня будет преподаваться, мы обсудим наши общие планы на жизнь. Уже исходя из того, как пройдет встреча в этом городе и во всех остальных, как всю нашу молодую команду встретят по всей стране, я думаю, акция получит какое-то продолжение. Например, голос молодежи будет услышан и в ближайший год в более масштабных форматах", - рассказал лектор Белорусского общества "Знание" Павел Гордейчук.

Республиканская акция охватит 25 городов страны и завершится масштабным форумом в Минске 17 сентября в День народного единства.