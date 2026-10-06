В преддверии 105-летнего юбилея в БГУ наградили лучших журналистов

БГУ - флагман национального высшего образования и один из крупнейших научно-инновационных центров страны уже 105 лет. За свою историю вуз подготовил свыше 160 тыс. специалистов, среди которых известные ученые, академики, лауреаты Нобелевской премии и призеры Олимпийских игр.

Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:

"За последние 5 лет мы сделали очень много. Было создано 25 новых образовательных программ".

В преддверии 105-летнего юбилея в БГУ чествовали лучших журналистов. Почетные грамоты вручены тем, кто ежедневно находится на передовой информационного поля. Среди отмеченных репортеры и ведущие "Первого информационного".

Капитолина Зинкевич, корреспондент телеканала "Первый информационный":

"105 лет Белорусскому государственному университету, и нам, журналистам приятно разделить эту важную дату одного из ведущих вузов нашей страны. Смело могу сказать, что БГУ - один из ключевых партнеров средств массовой информации".

Кристина Сущеня, корреспондент телеканала "Первый информационный":

"Быть журналистом - находится в центре событий. Особенно приятно быть в центре главной кузницы кадров страны. Также приятно, что двери университета открыты для журналистов".

Катерина Стреха, корреспондент телеканала "Первый информационный":

"За эти годы изменилось многое: тренды, технологии, поколение. Неизменным осталось, как мне кажется, одно - отношение к окружающим. За те годы, что мы работаем вместе, БГУ стал для меня родным".

Презентовали и юбилейный фотоальбом "БГУ: быть всегда первым", в котором собрали более 300 ретроснимков и современных фотографий на трех языках, отражающих ключевые этапы жизни вуза.