В преддверии 15-летия со дня образования Следственного комитета молодые сотрудники приняли присягу

Сотня молодых следователей присягнули на верность стране и народу символично, в преддверии важной даты в истории ведомства - 15-летия со дня образования СК.

Среди присягающих у стен центрального аппарата Следственного комитета Беларуси - выпускники Академии МВД, окончившие следственно-экспертный факультет, и выпускники гражданских вузов, получившие юридическое образование. Всего - 100 молодых сотрудников, среди которых 26 девушек. Около месяца назад они приступили к службе и уже приняли к производству свои первые уголовные дела.

Александр Дерах

"Сегодняшний день для нас очень волнительный - мы приносим присягу в преддверии знаменательного события, 15-летнего юбилея Следственного комитета. Профессию следователя я выбрал по внутреннему убеждению, ведь всегда хотел помогать людям и защищать свое государство", - рассказал следователь Кличевского РОСК Александр Дерах.

Матвей Ляшенко, следователь Борисовского РОСК:

"Выпускники следственно-экспертного факультета, приходя на службу в районные отделы, сразу готовы расследовать уголовные дела - буквально с первых дней. Дальнейшую службу я буду проходить в должности следователя в Борисовском районном отделе Следственного комитета. Контракт я подписал на 5 лет и очень этим горжусь. В моем производстве сейчас находятся 4 уголовных дела: кража, грабеж, а также дела, связанные с незаконным оборотом наркотиков. За мной, как и за всеми молодыми сотрудниками, закреплен наставник - этот институт наставничества длится год".

Константин Бычек, председатель Следственного комитета Беларуси:

"Следователь - это особая категория юристов, должностные лица, занимающие ответственное положение. В свои 22-23 года они получают законное право принимать решения, от которых зависят судьбы людей. Именно поэтому присяга сотрудника Следственного комитета - не просто красивые слова, а священное обязательство честно служить своему народу и своему Отечеству".

Знаменательно, что эта церемония проходит в канун важной для нашего ведомства даты, 15-летия со дня образование Следственного комитета Республики Беларусь.

9 сентября молодые офицеры лично смогут убедиться, что Следственный комитет уверенно сформировался, уверенно вписался в систему органов обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь, приобрел собственные традиции, такие как принесение присяги в торжественной обстановке, в присутствии своих родных и близких.

Далее лейтенанты отправятся на свои места несения службы в территориальные подразделения СК. Впереди у них не одно уголовное дело. С каждым из них молодые сотрудники будут набираться опыта, становясь опытными следователями.