В преддверии Дня Независимости белорусские айтишники и связисты прыгнули с парашютом

Белорусские связисты и работники в IT посвятили свой первый прыжок с парашютом предстоящему Дню Независимости. Спортивно-патриотическая акция "Из IT - на землю" собрала всех желающих на базе Минского аэроклуба.

На предложение покорить высоту откликнулось намного больше участников, чем предполагалось, поэтому мероприятие проводили в несколько этапов.

"Не испытывал страха, было скорее предвкушение - смогу ли я вот так, не раздумывая, сразу прыгнуть? И смог, да, потому что когда поднимаешься на эту высоту, смотришь, такая красота на всю Беларусь открывается, просто завораживает", - поделился сотрудник IT-компании Алексей Подоляко.

Кирилл Залесский, министр связи и информатизации Беларуси:

"Мы решили посвятить эту акцию Дню Независимости, потому что в этом, мне кажется, есть особый смысл. Прыжок с парашютом - это шаг, который ты от себя не ждешь, это вызов самому себе, это попытка сделать что-то неожиданное, то, чего ты никогда не делал. Мне кажется, что в первую очередь сегодня наши парашютисты доказали самим себе, что они способны на поступок, что они пригодны не только к офисной работе, но и к реальным действиям в случае необходимости".

Совместный полет показал, что белорусские связисты способны справляться с любыми вызовами как в цифровой среде, так и в реальной жизни.