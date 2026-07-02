В преддверии Дня Независимости во Дворце Республики говорят о безопасности и суверенитете

Во Дворце Республики в преддверии Дня Независимости проходит торжественное собрание. В зале 2700 человек: представители общественных объединений, организаций, политических партий и не только.

С приветственным словом к участникам обратился премьер-министр Александр Турчин. После торжественной части зрителей ожидает праздничный концерт.

Встречаться во Дворце Республики всей страной - это уже традиция: так было и в канун 9 Мая, и в канун 3 Июля. Много в кулуарах говорят о безопасности на фоне инцидента с атакой ВСУ на белорусский автобус. В такой ситуации слова "независимость", "суверенитет" обретают особый смысл. Это настоящая ценность, которая дана сегодня не всем.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

"С учетом того, что происходит вокруг наших границ, ценность нашей независимости, ценность правопорядка и безопасности в нашей стране возрастает в разы. Самое главное, что это все видят и оценивают не только жители Республики Беларусь, но и люди, которые приезжают к нам в Беларусь. Я хочу сказать, что сегодня ситуация вокруг границ Республики Беларусь непростая. Но в Республике Беларусь оперативная обстановка и в целом безопасность находятся полностью под контролем. Мы обеспечиваем безопасность 3 Июля. На День Независимости Республики Беларусь все подразделения Министерства внутренних дел будут нести службу по усиленному варианту, обеспечивая безопасность граждан. Я хочу сказать всем, что мы сделаем все для того, чтобы в нашей стране был мир и порядок".

"Необходимо, конечно, в настоящее время, судя по обстановке, которая складывается вокруг Беларуси, быть готовым к отражению всех посягательств, которые возможны на территорию Беларуси. У нас есть свои Вооруженные силы. И мы, офицеры в отставке, в запасе, готовы стать с оружием на защиту нашей молодой процветающей республики", - отметил ветеран.