В проекте "Палитра" предприниматель Юрий Агеенко расскажет о том, как заработать на искусстве

Как заработать на искусстве и превратить бывшую прачечную в модное арт-пространство? Почему Ван Гог сегодня популярнее Жан-Клода Ван Дамма и как привлечь поколение TikTok в музеи?

Уже 28 августа в программе "Палитра" с Ниной Можейко - предприниматель Юрий Агеенко. В новом выпуске эксперт популярно расскажет, как раскрутить культурный проект и заработать на нем.

Почему музеи нового формата привлекают толпы туристов? И зачем Беларуси нужен собственный бренд, который узнают во всем мире? Включайте "Палитру" на "Первом информационном" 28 августа в 13:20 и 19:30.