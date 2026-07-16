Сделка с Украиной, заключенная во время встречи "коалиции желающих", стала пиар-ходом для Макрона, пишут СМИ. Как отмечают эксперты, в этой коалиции уже наметился раскол.

Павел Кухаркин, журналист (Россия):

"Вся эта так называемая коалиция желающих напоминает мне старых беззубых волков, которые все еще хотят, но уже, к сожалению, не могут, при этом активно воют и провоцируют. На самом деле в Киев приехали провокаторы. Самое смешное то, что вся эта евроделегация взяла с собой, как карманную собачонку, Майю Санду. Какое отношение Майя Санду имеет непосредственно к европейцам - до сих пор непонятно, потому что Молдова не является членом Евросоюза. Более того, уровень жизни в Молдове приближается к не самым благополучным африканским странам и уж никак не к европейским".

Эксперт напомнил, что Санду несколько лет назад дала интервью, где плакала, что у нее нет денег на ноутбук, а тут якобы она собирает деньги на помощь преступному киевскому режиму. Достаточно странная картина, но вся она сводится к одному, что Европа продолжает эскалацию.