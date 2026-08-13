Беларусь продолжает выполнять гуманитарную миссию и в очередной раз выступила площадкой для обмена гражданскими лицами. В Россию проследовали 8 человек, в Украину семеро.

Гуманитарный обмен состоялся в пункте пропуска "Новая Гута" на белорусско-украинской границе.

Кроме того, 13 августа стороны провели новый обмен телами погибших. Российская сторона передала 261 тело военных, украинская - 24.

Пункт пропуска "Новая Гута" на белорусско-украинской границе в очередной раз становится площадкой для диалога двух сторон. А Беларусь подтверждает статус безальтернативного донора стабильности, способного распутывать самые безнадежные узлы мировой геополитики.

Сопровождала гуманитарную миссию региональная делегация Международного комитета Красного Креста в России и Беларуси.