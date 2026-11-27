В пункте пропуска "Новая Гута" стартовала гуманитарная миссия по возвращению пожилых граждан и детей из России к близким в Украину.

Сейчас люди проходят пограничный и таможенный контроль. В основном это пожилые, есть маломобильные граждане, которые с началом спецоперации по каким-либо причинам не смогли вернуться на родину. Они долго не видели своих детей, внуков и очень ждут встречи.

На белорусской территории для участников миссии обеспечены необходимые условия безопасности, а также предусмотрено сопровождение медиков, организовано горячее питание.

В гуманитарных миссиях Беларусь не просто организатор, а непосредственный участник. Страна делает все, чтобы мир наступил как можно скорее.