В ПВТ за 2025 год появилось около 130 новых резидентов

И добавила, что ПВТ - это надежный партнер, который всегда делает даже больше, чем обещал. "Этим славится наша компания. Это, наверное, как плюс, так и немножечко упрек, потому что скромничаем иногда. Иногда мы склонны преуменьшать и недооценивать свои способности. Поэтому тут у нас есть чем гордиться", - отметила она.