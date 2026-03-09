3.72 BYN
В ПВТ за 2025 год появилось около 130 новых резидентов
Автор:Редакция news.by
В Парке высоких технологий за 2025 год появилось около 130 новых резидентов. Более 40 % - женщины. Акцент сделан на внедрение существующих разработок в реальный сектор экономики.
Начальник секретариата Наблюдательного совета ПВТ Анна Рябова рассказала, чем парк привлекает зарубежных партнеров.
"Это наши брендовые качества: хорошее образование и добросовестность", - подчеркнула она.
И добавила, что ПВТ - это надежный партнер, который всегда делает даже больше, чем обещал. "Этим славится наша компания. Это, наверное, как плюс, так и немножечко упрек, потому что скромничаем иногда. Иногда мы склонны преуменьшать и недооценивать свои способности. Поэтому тут у нас есть чем гордиться", - отметила она.
Фото БЕЛТА