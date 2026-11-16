В работу службы "Одно окно" в Беларуси внедрят проактивный формат

Работа службы "Одно окно" планомерно совершенствуется в Беларуси. Сейчас в стране развивается проактивный подход. Он максимально сокращает, а в перспективе и вовсе исключает сбор документов людьми при обращении за административными услугами в ряде случаев.

При активном участии Минюста реализуются два плана мероприятий, направленных на оптимизацию и цифровизацию административных процедур при рождении ребенка и покупке автомобиля. "Совместно с госорганами прорабатываются подходы к внедрению проактивного формата еще в трех жизненных ситуациях: утрата близкого, получение статуса многодетной семьи и оформление семейного капитала, - рассказал Роман Прохоров, замначальника управления методологии осуществления административных процедур Министерства юстиции Беларуси. - Суть этого формата в том, что при наступлении определенной жизненной ситуации уполномоченный орган сам проводит подготовительную работу по сбору документов - без участия гражданина, а затем лишь уведомляет его о возможности обратиться за осуществлением административной процедуры и получить готовый результат".

Планируется, что первыми в работу проактивный формат внедрят столичные службы "Одно окно". Прежде же проведут серьезную работу по упрощению самих процедур. Только в период за 2023-2025 годы специальная рабочая группа провела 43 заседания и рассмотрела более 500 административных процедур.