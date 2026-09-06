В рамках Дня Белорусской письменности открыли мурал в честь знаменитых уроженцев Костюковщины

День белорусской письменности в Костюковичах продолжает открывать таланты. Победители сразу нескольких литературных конкурсов - "І кружыцца планета Куляшова" и "З табой маё слова, Радзіма" - отмечены наградами и призами. В общей сложности в конкурсах приняли участие свыше полутысячи дарований. На суд жюри представили произведения на патриотическую, военную, миротворческую тематику.

Виталина Явид, участник конкурса: "Каждое участие в подобных конкурсах приносит огромное удовольствие и профессиональный рост как поэта, как писателя, и, конечно же, идет становление личности благодаря сотрудничеству с мэтрами белорусской поэзии".

"В конкурсах участвую уже не один раз, но в конкурсе такого уровня принимаю участие впервые. Очень приятно, что отмечен наградой за первое место", - поделился участник конкурса Алексей Герман.

6 сентября в Костюковичах в честь знаменитых земляков - поэтов и писателей - открыли мурал с их изображением, а также мемориальную доску Ивану Чигринову.

Фото: sb.by