В рамках III Форума регионов Беларуси и Узбекистана делегации посетили ОАО "Интеграл"

7 июля - второй день работы III Форума регионов Беларуси и Узбекистана. Главная тема встречи - кооперация регионов как драйвер экономического сотрудничества двух стран. В Минск прибыли представители 14 регионов Узбекистана. Подключились и области Беларуси. Гости изучают работу белорусских предприятий.

Делегации из Узбекистана продолжают изучать работу белорусских предприятий. Чтобы побывать на "Интеграле", необходима специальная экипировка: шапочка, халат, бахилы. Малейшая пыль может буквально испортить товар.

Предприятие знают партнеры. Это пример того, как Беларусь сохранила уникальные компетенции, производственную базу, бесценный кадровый потенциал научной школы и приумножила наследие. Сегодня это мощный научно-производственный комплекс полного цикла: от идеи в собственном дизайн-центре до сложнейшего инновационного медицинского оборудования. Этот сегмент и интересовал гостей.

Собственная разработка - портативный доплер, который в домашних условиях позволяет услышать сердцебиение малыша. Здесь же производят оборудование для оказания первой медицинской помощи, также тонометры, инфракрасные термометры.

Беларусь готова делиться технологиями и работать в тандеме.

Максим Максимович, заместитель гендиректора ОАО "Интеграл" - управляющая компания холдинга "Интеграл":

"Форум регионов Беларуси и Республики Узбекистан является отличной диалоговой площадкой по налаживанию взаимодействий и кооперационных связей между предприятиями двух стран. Одно из направлений открытого акционерного общества "Интеграл" - это медицинская техника высокого качества. Думаю, она будет интересна нашим партнерам из Республики Узбекистан. Это основное направление, которое сейчас находится в нашей перспективной проработке".

День делегации буквально расписан по часам. Задача - посетить как можно больше предприятий. Интересуют промышленные предприятия, выпуск продуктов питания. Так рождаются контуры будущих совместных проектов. Какими они будут, узнаем совсем скоро.

8 июня запланирован большой двусторонний диалог. Состоится пленарное заседание, будет работа в секциях. Также будут подписаны двусторонние документы.