В рамках Недели родительской любви в Беларуси прошел семейный велопробег

18 октября состоялся семейный велопробег. Участниками выступили представители Белорусского союза женщин, профсоюзов, а также сотрудники научно-практических центров системы здравоохранения. Семьям необходимо было преодолеть дистанцию в 4 км.

Елена Кобызева, председатель первичной организации Белорусского союза женщин РНПЦ травматологии и ортопедии:

"Белорусский союз женщин, особенно в Неделю родительской любви, имеет плотный график. Очень много мероприятий поздравительного характера, познавательных мероприятий, потому что популяризация семейных ценностей - это очень важно. Нужно показывать нашему обществу, как важно иметь семью, иметь полную семью, чтобы в ней воспитывались здоровые дети. На своем примере показывать наши традиции, ценности, культуру".

Неделя родительской любви продлится в Беларуси до 21 октября. День отца станет финальным аккордом такой душевной и семейной недели.