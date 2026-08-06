В рамках проекта "Пульс страны: факты, тренды, смыслы" в Бресте прошла встреча с Иваном Эйсмонтом

Экспертная, но неформальная встреча прошла в Бресте с председателем Белтелерадиокомпании Иваном Эйсмонтом. Обсудили главное: в чем заключается национальная безопасность страны, на чем держатся многолетние гуманитарные и информационные отношения с Россией, а также поговорили о геополитических конфликтах и способах развязывания войн на примере других государств.

"Нужно ездить общаться. Это должно быть не формально, не затянуто. Мы должны людям предоставить такую возможность, даже если у человека, который пришел на эту встречу, нет острого вопроса, по крайней мере мы ему предлагаем поговорить. Я выступил с небольшой презентацией своего видения того, что происходит вокруг, в нашей стране, о причинах и следствиях этого всего", - отметил Иван Эйсмонт.

Большой информационно-просветительский проект "Пульс страны: факты, тренды, смыслы" объединил 6 августа в Бресте более 500 неравнодушных к настоящему и будущему Беларуси. Открытый микрофон помог понять запросы и проблемы простых людей: врачей, студентов, работников образования и социальной сферы. Были и советы о том, как сделать город еще более узнаваемым за рубежом, как бороться с фейками и выбирать достоверные источники информации.