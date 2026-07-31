В рамках проекта "Пульс страны" в Солигорске обсудили нацбезопасность и использование ИИ

Проект "Пульс страны: факты, тренды, смыслы" продолжает движение по белорусским регионам. Его главная задача - услышать людей и обсудить самые острые темы напрямую. 31 июля центром притяжения участников проекта стал Солигорск.

Акценты сделали на экономику, международную повестку, нацбезопасность и то, что волнует людей на местах. Особое внимание уделили экономике региона. Солигорск - промышленный центр, и вопросы занятости, развития предприятий и социальной поддержки здесь звучат особенно остро. С жителями города абсолютно разного возраста и представителями разных сфер пообщался министр культуры Беларуси Марат Марков. Разговор был без закрытых тем, а повестка обширной, но во главе угла стоял человек, его проблемы, вопросы и переживания. Отдельным блоком стало использование современных технологий, искусственного интеллекта и в целом распространение контента.

Марат Марков:

"В Беларуси технологии, о которых был ряд вопросов, связаны не просто с бытом. Да, в быту нас могут обмануть, использовав их. Мы можем добиться успеха с помощью использования технологий в своей работе и тем самым получить конкретное преимущество, но ведь они влияют и на общество, чтобы его расшатать. К сожалению, мы в этом убедились шесть лет назад. Но тогда этих технологий не было, а вот каким образом они будут использоваться в 2030 году, какими они будут, я хочу постоянно эту тему доносить, потому что люди должны думать".

Проект "Пульс страны: факты, тренды, смыслы" продолжает расширять географию. Впереди ждут новые площадки и темы для обсуждения.