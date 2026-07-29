В разгар уборочной в Молдове закончилось топливо - аналитик назвала причины

Правительство Молдовы ввело режим тревоги в энергетическом секторе сроком на 30 дней из-за перебоев в поставках горючего. Решение было принято на заседании правительства.

Это не технический шаг, об этом в студии "Первого информационного" заявила аналитик Юлия Абухович.

"Совсем недавно, весной, у них было чрезвычайное положение, на два месяца, когда им достаточно туго пришлось завязать пояса. Сегодняшняя ситуация связана, во-первых, с тем, что они действуют, как и наши ближайшие соседи - Прибалтика, которые тоже обрубили все, что могли. Более того, пересох Дунай, который является (так как у Молдовы нет, напомним, выхода к морю) единственным каналом, по которому могут приходить к ним те же энергоресурсы. И, конечно же, политика Молдовы в отношении ранее дружественных для них соседей - Российской Федерации, Республики Беларусь. И вот вся политика их правительства приводит к тому, что сегодня им не хватает топлива для заправки своей сельскохозяйственной техники. Соответственно, это срыв уборочной. А весной, когда у них был первый локдаун, они столкнулись с последствиями того же конфликта в Персидском заливе и остановкой поставок топлива через Ормузский пролив", - объяснила аналитик.