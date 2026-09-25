В Речицком районе открыли движение по реконструированному участку трассы М10

В Речицком районе после масштабной реконструкции открыли движение автотранспорта в двух направлениях по участку дороги М10 граница Российской Федерации (Селище) - Гомель - Кобрин.

Это первая из пяти очередей масштабных работ. С учетом современных требований и нормативов магистраль серьезно изменилась. Чтобы движение было комфортным и безопасным, проложено долговечное бетонное покрытие. На реализацию проекта понадобилось 2 года.

Денис Ясько, гендиректор РУП "Гомельавтодор": "Все основные элементы на объекте выполнены. А именно на данном участке устроено первое в Гомельской области бетонное покрытие основной проезжей части, его протяженность составляет почти 17 км. Построены мосты, путепроводы, подземные пешеходные переходы, установлены барьерное и пешеходное ограждение, нанесена разметка, установлены дорожные знаки".

Пока на участке автомагистрали М10 действуют временные ограничения, поскольку отдельные виды работ не закончены. Участников движения просят соблюдать требования дорожных знаков в местах работ.