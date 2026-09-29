В Речицком районе продолжается строительство новых МТК

Отрасль животноводства Гомельской области активно прирастает новыми молочно-товарными комплексами с улучшенными условиями содержания животных. Летом 2027 года введут в эксплуатацию современный МТК на тысячу буренок дойного стада в хозяйстве "21-й съезд КПСС".

Комплекс обеспечит значительный рост производства молока: в среднем планируют получать 25 тонн молока экстракласса в сутки. На МТК будет установлено современное оборудование и созданы новые комфортные рабочие места.

Игорь Башмаков, директор управления капитального строительства Речицкого района:

"Ведется строительство всех позиций объекта - два сарая, доильно-молочный блок, три телятника, навес и цех раздоя, привязан типовой проект, полный цикл. Готовность объекта 21 %, на объекте работает 88 человек".

Директор КСУП "21 съезд КПСС" Михаил Косарев отметил, что возведение нового комплекса позволит предприятию сделать важный шаг вперед и развиваться в ногу со временем. Он уточнил, что объект будет оснащен доильными установками нового типа - системой "Карусель", которая обеспечит максимальный комфорт как для работников, так и для животных.

За новыми высокотехнологичными МТК - будущее. В конечном итоге они позволяют получать серьезную прибавку по молоку, наполнять внутренний рынок качественной продукцией и получать валюту от реализации излишков. Строительство современных комплексов в Беларуси ведется уже несколько лет. Это предусмотрено указом главы государства.