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В регионах Беларуси наблюдается снижение рецидивной преступности

В регионах Беларуси наблюдается снижение рецидивной преступности. Об этом заявлено 30 сентября в Новополоцке, где с участием председателя Совета Республики состоялось заседание исполкома.

Ключевой вопрос - как помочь человеку с судимостью адаптироваться к жизни на свободе.

Среди причин, которые подталкивают снова пойти на преступление, - злоупотребление алкоголем, нежелание работать. Такие люди на контроле, необходимы индивидуальный подход и работа на упреждение. Также нужны новые формы и методы взаимодействия с людьми.

"Эта работа должна быть комплексной. Это не лежит в плоскости только правоохранителей или, например, Министерства труда и социальной защиты. Абсолютно нет. Когда все в комплексе будут заниматься проблемой, в том числе и руководители предприятий, организаций, которым нужны сегодня кадры, конечно, результат будет, - заявила Наталья Кочанова. - Исходя из вопросов, которые рассматривали на заседании, уверена, в ближайшее время ситуация должна измениться. В октябре будут заслушаны руководители предприятий, у которых работают такие люди. Вообще нужно провести анализ".

Спикер Совета Республики пояснила, что рассмотрение этих вопросов было решено провести в Новополоцке, поскольку в последнее время в городе наблюдается некоторый рост показателей рецидивной преступности. Все причины проанализированы.

заседаниеКочанова

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