В регионах испытывают новую технику для уборки кукурузы

Краткий пересказ от ИИ

Практические испытания новой белорусской техники для уборки кукурузы проходят в регионах. Во время рабочей поездки в Витебскую область премьер-министр Беларуси Александр Турчин посетил хозяйство "Новые Горяны" в Полоцком районе, где на полях представили энергонасыщенные комбайны. В том числе высокой проходимости на полугусеничном ходу производства "Гомсельмаш".

Техника продемонстрировала уборку на корнаж и на зерно. Урожай кукурузы позволяет формировать надежную кормовую базу для животноводства. Чтобы высокобелковая культура не растеряла полезные свойства, важен грамотный подход при уборке. Поэтому запрос аграриев - надежный парк техники: высокопроизводительные комбайны повышенной проходимости.

Андрей Кузнецов, министр промышленности Беларуси:

"Показано два кормоуборочных комбайна - 450 лошадиных сил и 650 лошадиных сил. 650 лошадиных сил - это полноприводной комбайн. Мы идем в ногу со временем. Можно гордиться техникой. Локализация по "Гомсельмашу" в среднем - более 87 %".

"Потребность у аграриев существует в данной технике, потому что проходимость играет значимую, большую роль. Мы видим, что иногда и на зерновых, несмотря на то, что это лето, сталкиваемся с тем, что есть подтопление участков. Ну а кукуруза у нас всегда с какими-то сложностями убирается, особенно последние гектары, которые остаются на переувлажненных местах", - отметил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Виталий Кулак.

В центре внимания Александра Турчина в Витебске - ход реализации инвестпроекта по модернизации цеха на предприятии "Витебскдрев". Проект направлен на обновление и наращивание производственных мощностей.

Модернизация позволит выпускать конкурентоспособный формат плит. Выпуск первой продукции запланирован на 2028 год.