В результате атаки на белорусский автобус в Брянской области пострадали три человека

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В результате атаки на белорусский автобус в районе таможенного перехода "Красный Камень" пострадали три человека, сообщает БЕЛТА.

"Пассажиры автобуса, атакованного дроном в Брянской области, находятся на территории Беларуси", - сообщили в Минздраве.

Всего пострадавших трое: двое водителей автобуса и один пассажир. Они госпитализируются в Гомельскую областную клиническую больницу, где им будет оказана вся необходимая медицинская помощь. К ведению пациентов подключены республиканские специалисты.

Ситуация остается на контроле Министерства здравоохранения.