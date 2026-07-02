В результате атаки на белорусский автобус в Брянской области пострадали три человека
Автор:Редакция news.by
В результате атаки на белорусский автобус в районе таможенного перехода "Красный Камень" пострадали три человека, сообщает БЕЛТА.
"Пассажиры автобуса, атакованного дроном в Брянской области, находятся на территории Беларуси", - сообщили в Минздраве.
Всего пострадавших трое: двое водителей автобуса и один пассажир. Они госпитализируются в Гомельскую областную клиническую больницу, где им будет оказана вся необходимая медицинская помощь. К ведению пациентов подключены республиканские специалисты.
Ситуация остается на контроле Министерства здравоохранения.