В РИКЗ подвели итоги вступительной кампании

Порядка 60 обращений от законных представителей школьников о пересмотре результатов поступили в Республиканский институт контроля знаний по итогам проведения в Беларуси централизованных тестирования и экзамена. Нарушений и ошибок при подсчетах обнаружено не было. Для каждого абитуриента были созданы равные условия, а испытания показали реальный уровень знаний, отметили в РИКЗ.

В 2026 году при сдаче испытаний было разрешено использовать мобильные средства - по медицинским показаниям, а также однострочные калькуляторы. Грубых нарушений правил проведения ЦТ и ЦЭ не выявлено. Тем временем уже сегодня в РИКЗ готовятся к новому сезону, его старт намечен на октябрь.

Дмитрий Миронов, директор Республиканского института контроля знаний:

"Мы планируем начать его в новом формате, в том числе с использованием интерактивного обучения разбора ошибок, привлечения педагогической общественности к проведению репетиционного тестирования. То есть в этом году репетиционное тестирование не будет сводиться исключительно к решению теста. Это будет разбор, это будет ознакомление с соответствующей литературой, научно-методическим обеспечением вступительной кампании".

Обоюдно полезным оказалось развитие интерактивного взаимодействия с абитуриентами в период вступительной кампании. Во второй раз работала электронная очередь, этой услугой воспользовались 22 тыс. экзаменующихся. Также с этого года РИКЗ начал поэтапный переход с бумажных на электронные сертификаты результатов ЦЭ и ЦТ.