Краткий пересказ от ИИ

Забота о ребенке начинается с заботы о тех, кто всегда рядом с ним. В РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии открылся "Матулін пакой" - пространство для мам юных пациентов.

Это своеобразное место красоты. Но главное - возможность для женщин ненадолго выйти из непростого больничного ритма, восстановить силы и почувствовать поддержку. В новом кабинете будут работать волонтеры - мастера парикмахерского искусства. На встрече появилась идея, что и сами мамы-парикмахеры начнут помогать здесь.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

"По средам мы открываем наш женский дом для того, чтобы к нам приезжали делегации из разных регионов, чтобы каждая женщина была включена в процесс, в работу Белорусского союза женщин, понимала, что происходит, над чем мы работаем, какие у нас планы. Конечно, мы всегда общаемся".

Ольга Шпилевская отметила, что на одной из таких встреч с делегацией Брестской области одна из женщин рассказала, что была пациенткой РНПЦ детской онкологии вместе с ребенком (к счастью, все сложилось благополучно). Однако, находясь там с детьми, мама тоже хочет выглядеть красиво, обратить на себя внимание и привести себя в порядок. Она предложила рассмотреть возможность открыть кабинет или выделить место, где мама могла бы это сделать. Услышав это, женщины-предприниматели заявили, что готовы взяться за это дело.

Дина Ефимова, куратор проекта "Матулiн пакой":

"Проект абсолютно благотворительный. Сюда приходят люди, мастера абсолютно бесплатно. Любая мамочка, которая находится сейчас на лечении в центре с ребенком, может воспользоваться их услугами".

Борьба за здоровье ребенка требует не только точной диагностики и передовых технологий, она начинается с человеческой поддержки.

Сегодня общая пятилетняя выживаемость пациентов здесь превышает 80 %, а при некоторых диагнозах - 95 %. Эти показатели сопоставимы с лучшими мировыми практиками. За прошлый год в центре выполнили более 1300 операций. Около 30 % из них - высокотехнологичные и сложные. Также специалисты провели 91 трансплантацию.

В основе таких результатов не только опыт врачей, но и технологии. В конце года в РНПЦ планируют сдать новый корпус, значит, еще больше возможностей.

Забота о ребенке - это всегда забота о семье. И в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии эту формулу дополняют не только передовыми методами лечения, но и вниманием к тем, кто каждый день остается рядом с маленькими пациентами.