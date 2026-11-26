В РНПЦ "Кардиология" начали лечить сложные нарушения ритма сердца по новой технологии. Современную медицинскую систему белорусским врачам передали безвозмездно партнеры из Китая.

Это стало возможным в том числе благодаря инициативе сенатора Дмитрия Баскова и поддержке Посольства КНР. Оборудование предназначено для криобаллонной абляции. Простыми словами - с помощью экстремально низких температур врачи точечно "замораживают" проблемные участки, вызывающие сбои в работе сердца.

На поверхности баллона сразу 6 датчиков - они в реальном времени контролируют температуру и помогают хирургу видеть точную картину операции. Это сокращает время вмешательства и снижает нагрузку на пациента.

Дмитрий Гончарик, завотделом аритмологии РНПЦ "Кардиология":

"Мы очень рады тому, что у нас появился еще один новый, высококачественный инструмент для лечения огромного количества пациентов с фибрилляцией предсердий - именно они составляют основной массив наших больных. Это касается и тех, кто уже ожидает операцию, и тех, кто пока, возможно, даже не знает, что с помощью интервенционных методов современной кардиологии эту проблему можно решить раз и навсегда всего одной процедурой аблации. Нам бы хотелось, чтобы все лучшее оборудование, которое есть в мире и способно принести пользу пациентам, присутствовало и в нашей операционной. И вот сегодня мы такую возможность получили".

Белорусские медики уже успешно прооперировали троих пациентов. Специалисты отмечают: внедрение этой технологии сделает высокотехнологичную помощь при аритмиях еще более доступной для белорусов.