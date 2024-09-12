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В России пропали 3 детеныша кенгуру
В России из зоопарков пропали 3 кенгуру. Сотрудники учреждений уверены, что сами животные сбежать не могли. Есть подозрения, что действовала банда. Сразу 3 сумчатых исчезли из двух зоопарков, находящихся в полутысяче километрах друг от друга, оба инцидента произошли за одну неделю. Их объединяет внезапная поломка систем видеонаблюдения.
Дело расследуют правоохранители. Рассматривается версия о краже животных для частного зоопарка.
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