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В России пропали 3 детеныша кенгуру

В России из зоопарков пропали 3 кенгуру. Сотрудники учреждений уверены, что сами животные сбежать не могли. Есть подозрения, что действовала банда. Сразу 3 сумчатых исчезли из двух зоопарков, находящихся в полутысяче километрах друг от друга, оба инцидента произошли за одну неделю. Их объединяет внезапная поломка систем видеонаблюдения.

Дело расследуют правоохранители. Рассматривается версия о краже животных для частного зоопарка. 

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