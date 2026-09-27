В России стартовали учения ОДКБ: "Взаимодействие", "Поиск" и "Эшелон-2026". Актуальность проведения маневров обусловлена крайне сложной военно-политической обстановкой в мире.

"Складывающиеся условия диктуют необходимость оперативно реагировать на изменения характера и содержания ведения боевых действий", - заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков на церемонии открытия маневров на полигоне "Чебаркульский" в Челябинской области.

В учениях задействованы воинские контингенты из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. В рамках командно-штабного учения с Коллективными силами оперативного реагирования "Взаимодействие" будут отработаны вопросы подготовки и проведения совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта. В ходе специальных учений "Поиск" и "Эшелон" будет уделено внимание ведению разведки и организации материально-технического обеспечения.