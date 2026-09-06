В Самарканде проходит XII Глобальная конференция молодых парламентариев

Инициативы белорусских парламентариев звучат на полях XII Глобальной конференции молодых парламентариев в Узбекистане.

В Самарканде собрались представители законодательных органов и молодежных парламентских структур из более чем 70 стран. Участие белорусской делегации в конференции позволяет продвигать национальный опыт и подходы к развитию молодежного парламентаризма, а также молодежного измерения Евразийской хартии многообразия и многополярности XXI века, которая была озвучена Президентом Беларуси в 2023 году в рамках Минской международной конференции по Евразийской безопасности.

Александр Лукьянов, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Мы традиционно очень давно и активно развиваем наше сотрудничество во многих плоскостях. Это, конечно же, и образование, и наука, и, безусловно, это трудоустройство на крупных объектах инфраструктуры Республики Беларусь. Также делегация из Республики Беларусь поделилась опытом о развитии молодежного парламентаризма с 2020 года. Мы предложили ряд инициатив, в том числе связанных с поддержкой Евразийской хартии многообразия и многополярности, и, конечно, молодежным измерением с тем, чтобы голос молодежи был слышен и учитывался в принятии важных государственных решений".

Конференция проходит в канун очередного Белорусско-узбекского межпарламентского форума, который состоится 29-30 сентября в городе Хива.