В санаториях Беларуси этим летом отдохнут около 600 тыс. человек

Несмотря на многочисленные конфликты в мире, Беларусь сегодня - это редкий островок безопасности, спокойствия и искреннего гостеприимства, который притягивает людей со всего света.

Тишина, процедуры, трехразовое питание и бассейн с подогревом. И это все не за тысячи километров. Летний сезон в санаториях страны можно считать открытым - путевки уже распроданы.

Спрос на наш all inclusive ставит рекорды: выручка в 2026 году выросла на 15 %, иностранных гостей стало почти на четверть больше и полная загрузка. Не отстают и детские лагеря - забронировано более 80 % смен.

Что стоит за этими цифрами, почему белорусы все чаще выбирают отдых дома?

Не морем единым

Сезон отпусков не за горами, на горизонте привычный вопрос: куда поехать? Дело остается за малым - теплая погода и покупка путевки. В санаториях нашей страны этим летом отдохнут около 600 тыс. человек. Для понимания масштабов: это как население Черногории.

Тишина, что слышнее всяких слов, и озера, в которых небо нашло свой второй берег. Процедуры по назначению врача и трехразовое питание. Отдых по-белорусски сегодня на пике спроса.

Татьяна Королькова, начальник отдела продаж, приема и размещения санатория:

"Сейчас мы продаем уже осень, места доступны только с сентября месяца. Т. е. лето все уже распродано. 80 % у нас - иностранные граждане, основная доля, конечно, граждане Российской Федерации. Также приезжают из стран Прибалтики, Германии, из Азербайджана очень любят к нам приезжать. Летом приезжают к нам гости из Туркменистана".

Если же взглянуть шире - на всю страну. Еще с постковидного периода соотношение отдыхающих стабильно: 30 % иностранцы, 70 % - белорусы. И на спрос есть реакция: к 2030 году четкий план - нарастить коечный фонд на треть. Правительство поставило задачу: увеличить долю туризма в ВВП. И санатории здесь - один из драйверов. Тут лечат сосуды, сердце, суставы и разрушают стереотип о том, что отдых в Беларуси скучен и недоступен. Александр с супругой приезжают из Ростова-на-Дону за нашим "все включено" 4 год кряду.

Александр Макоев, отдыхающий санатория (Россия):

"1600 км я преодолеваю на одном дыхании, приезжаю сюда. Здесь все прогнозируемо. Это все-таки родная страна для нас, понятный менталитет. Культура, быт примерно такой же, как российский".

Вода в бассейне с подогревом - 29 градусов, но если по душе морской бриз, можно прочувствовать на себе эффект Мертвого моря.

Наталья Белякович, менеджер СПА санатория:

"В огромной ванне с раствором из английской соли вы лежите на поверхности воды, не касаясь дна, т. е. как эффект Мертвого моря. Температура воды и температура в кабине соответствуют друг другу. И за счет этого гость получает полное расслабление".

Формула хорошего отдыха - all inclusive по-белорусски - это разумный выбор тех, кто уже сравнил и вернулся, потому что, как оказалось, свой берег ближе и роднее.

Татьяна Королькова, начальник отдела продаж, приема и размещения санатория:

"Я бы отметила, что большой интерес возрастает у граждан Беларуси к нашим санаториям, особенно туры выходного дня. Из года в год у нас ежегодно 20-25 % - это постоянные гости".

Борис Кузнецов

Легенда футбола Борис Кузнецов - двукратный чемпион Советского Союза. Почти всю жизнь он защищал ворота, признается, что отдых в Беларуси - как надежная оборона: без неожиданностей, но с гарантией результата.

"Питание шикарное, достойное, в номерах чистота и порядок", - отметил Борис Кузнецов, отдыхающий санатория (Россия).

А вот и еще одно: гирудотерапия. Белорусские пиявки по эффективности не уступают дорогим заграничным процедурам.

Ольга Осипова, врач-рефлексотерапевт санатория:

"Гирудотерапия - метод уникальный. Это маленькое чудо природы - пиявка - содержит в себе целый спектр биологически активных веществ. Они присасываются, вбрызгивают вещества для того, чтобы разжижить кровь".

Любой каприз, как ведется. Посему переходим к цене вопроса (средней по стране).

Геннадий Болбатовский, директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

"В ходе II квартала мы прогнозируем среднюю стоимость путевки около 145 рублей в стандартный двухместный номер. Путевка будет стоить в летний период несколько выше. Есть возможность оздоровления и лечения за счет средств республиканского бюджета и фонда государственного социального страхования. Центром закуплены на 2026 год путевки. На льготных условиях наши граждане любых категорий могут эти путевки приобретать".

Впрочем не все родители озадачены санаторными процедурами, некоторые - паникуют.

Вместо бескрайних пустынь Персидского залива - просторные леса Синеокой, но счета за отдых, мол, эмиратские. Справедливости ради журналисты "Первого информационного" позвонили в случайно выбранные частные лагеря, но сходу ремарка: таковыми они себя сами считают.

"Это 9 дней и 8 ночей стоимость 1650 рублей. Туда все входит: проживание, питание 6-разовое, ни за что нет доплат", - ответили в одном из лагерей.

"Смена длится 10 дней, с понедельника по пятницу - 2 недели, сб/вскр - выходные. С 10:00 до 18:00. Мы кормим ребят обедом и полдником. По стоимости - 1100", - такую информацию озвучили уже в другом лагере.

После услышанного и вправду появляется нервный смех, если не разбираться в вопросе. В ход идет летняя арифметика: по всей стране будут работать почти 6 тыс. лагерей. Средняя стоимость путевки в загородный лагерь - 760 рублей, в дневной - 175.

Алексей Желенков, замначальника отдела Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

"Каждая такая путевка для каждого ребенка, который ходит в школу или поступил в среднее специальное учреждение после 9 класса, удешевляется на 302 рубля. Следовательно, в среднем родители могут заплатить за путевку около 450 рублей. Это путевка в лагерь на 15 дней календарных. Но такие путевки также дополнительно удешевляются за счет средств местных бюджетов, профсоюзов, нанимателей и других источников. Поэтому размер дополнительного удешевления ограничен 90 % от стоимости путевки. Т. е. родитель должен оплатить в отношении загородного лагеря не менее 10 %, в отношении дневного - не менее 5 %".

У многодетной мамы Дианы своя арифметика: трое дочерей, один и тот же лагерь четвертый год кряду.

Диана Стальмахова

Диана Стальмахова, многодетная мама:

"Мы пользуемся, конечно, с удовольствием дотацией. Мы ее получаем у супруга на работе. Доплачиваем примерно в районе 110 белорусских рублей. Это достаточно приемлемо. Девчонки с удовольствием ездят в лагеря, готовы ездить на все смены".